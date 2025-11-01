Riforma Giustizia Crosetto | Referendum? Il problema è far capire bene di cosa si sta parlando

“ Referendum significa affidare l’ultima parola al popolo quindi si prende atto di quello che ha deciso il popolo. Il problema è far capire bene di cosa si sta parlando. Penso che questa riforma non contenga nulla di negativo, forse nessuno sa che in Paesi democratici come la Francia, la Spagna e la Germania il sistema giudiziario è completamente diverso. I Pubblici ministeri sono sotto l’esecutivo, in Italia rimarranno liberi, l’unica cosa che si fa è togliere alle correnti il Consiglio Superiore della Magistratura. E’ un tema più politico che reale, nessuno tocca la giustizia ma si cerca di costruire le condizioni affinché la giustizia diventi con la g maiuscola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riforma Giustizia, Crosetto: "Referendum? Il problema è far capire bene di cosa si sta parlando"

