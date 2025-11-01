Riforma della giustizia parola agli elettori | separazione delle carriere doppio Csm e Alta Corte
Il passaggio è storico: il 30 ottobre il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, chiudendo le quattro letture previste e spalancando la strada al giudizio degli elettori. Il voto ha fotografato una maggioranza compatta e opposizioni contrarie: 112 sì, 59 no e 9 astenuti. Da qui in avanti non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
