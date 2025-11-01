Rifiuti la bolletta è un salasso | l' assessore spiega perché
Sono arrivate alla fine di ottobre anziché a settembre, come dovrebbe essere, anche se l'amministrazione comunale ha avvertito del ritardo e spiegato che i cittadini non dovranno pagare alcuna penale. Resta il fatto che i primi pordenonesi che hanno ricevuto la nuova bolletta della Tari, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Raccolta rifiuti ad Asciano – Consegna dei sacchi dal 20 ottobre L’Amministrazione comunale di Asciano, in collaborazione con Sei Toscana, informa i cittadini che da lunedì 20 ottobre a sabato 1 novembre sarà possibile ritirare la fornitura annuale di sac - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, multa per mancato ritiro del kit: "Ma non è vero: bolletta sbagliata" - Secondo Hera deve pagare 14,55 euro di penale: "E in più manca lo sconto per la compostiera". Riporta ilrestodelcarlino.it