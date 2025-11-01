Rifiuti indifferenziati cambiano gli orari di conferimento per la raccolta stradale

Cambiano a partire da oggi, 1° novembre, gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati, per quanto riguarda la raccolta stradale. Fino al 31 marzo prossimo, i cittadini potranno conferire l’indifferenziato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12.30 alle 22.30.L'Amiu inoltre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

