Rifiuti indifferenziati cambiano gli orari di conferimento per la raccolta stradale
Cambiano a partire da oggi, 1° novembre, gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati, per quanto riguarda la raccolta stradale. Fino al 31 marzo prossimo, i cittadini potranno conferire l’indifferenziato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12.30 alle 22.30.L'Amiu inoltre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’Azienda Speciale ABC Latina informa che, in occasione della chiusura temporanea dell’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati gestito da Rida Ambiente per le festività del 1° novembre, il servizio di conferimento dei rifiuti subirà alcune limitazioni. - facebook.com Vai su Facebook
Cambiano le regole sui rifiuti, sono già scattati nuovi divieti: cosa cambia per i cittadini - Il MASE impone regole più severe per tutelare l'ambiente e avvicinarsi agli obiettivi europei di economia circolare. Segnala donnaglamour.it
Rifiuti, scattano nuovi divieti: cosa non potrai più gettare nella spazzatura - Dal 1° ottobre 2025 è entrato in vigore il nuovo regime normativo sulla gestione dei rifiuti, promosso dal (MASE). Come scrive ecoblog.it
Bari, dal 1° novembre cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati: tutte le info - L'articolo Bari, dal 1° novembre cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati: tutte le info proviene da Quinto Potere. Riporta msn.com