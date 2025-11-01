Rifiuti e Tari puntuale Duemila firme contro

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di San Giovanni prosegue nel percorso che dovrà portare alla cosiddetta tariffa puntuale dei rifiuti. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato lo schema di convenzione con Sei Toscana, atto preliminare alla ripresentazione del regolamento, prevista con ogni probabilità per il mese di novembre. La decisione ha suscitato dure critiche da parte del gruppo di opposizione San Giovanni Civica, che ha ricordato come si tratti dello stesso regolamento che, durante la scorsa estate, aveva generato una ampia mobilitazione cittadina, culminata nella raccolta di oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rifiuti e tari puntuale duemila firme contro

© Lanazione.it - Rifiuti e Tari puntuale. Duemila firme contro

Argomenti simili trattati di recente

Rifiuti, la nuova tariffa puntuale: "Costo uguale alla bolletta Tari. Presto assemblee con le famiglie" - Modena, 3 agosto 2025 – "A metà settembre faremo incontri pubblici con i cittadini". Riporta ilrestodelcarlino.it

rifiuti tari puntuale duemilaPer i rifiuti cittadini in arrivo i cassonetti smart (senza tariffa puntuale): «Cambiare sistema avrebbe aumentato i costi» - Perplessità si registrano in casa Pd, mentre Brescia Attiva ed Al lavoro con Brescia avevano già in passato espresso la volontà di arrivare al porta a porta integrale. Segnala brescia.corriere.it

Rifiuti, in arrivo dal 2026 il bonus Tari: come funziona e a chi è rivolto - Con l’entrata in vigore del provvedimento, si stima che circa 4 milioni di nuclei familiari con Isee sotto soglia potranno ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti sostenuta nell’anno precedente: ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Tari Puntuale Duemila