Rieti droga a Rocchetta | sei arresti per spaccio Due militari feriti

RIETI – Droga a Rocchetta, maxi operazione dei carabinieri di Rieti. Sei persone, tutte di origine extracomunitaria e di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono state arrestate nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre dai Carabinieri della Compagnia di Rieti, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa avviata dopo le segnalazioni di diversi cittadini residenti in località Rocchetta, che avevano notato un sospetto via vai di persone in una zona boschiva particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Rieti, droga a Rocchetta: sei arresti per spaccio. Due militari feriti

