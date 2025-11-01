Riconosciute tredici nuove attività storiche

Tre locali del capoluogo pavese ( Antica Trattoria Ferrari, Minerva Cafè Bistrot e Osteria Della Madonna ), Stav che dal 1925 opera a Vigevano e poi negozi di auto e moto, arredamento e alimentari. La Regione premia le attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi (nella foto), è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a quarant’anni. Sono 13 (tre botteghe artigiane storiche, 5 locali storici e altrettanti negozi storici) le “nuove” imprese storiche della provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia che si è svolta nella sede della Camera di commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

