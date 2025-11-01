Ribaltone Genoa Vieira via subito

Non sarà Patrick Vieira a guidare il Genoa nella sfida contro il Sassuolo. Questa mattina a dirigere l'allenamento sarà Mimmo Criscito, attuale allenatore dell'Under 17 rossoblu, e promosso sulla panchina del “grandi” anche per il match contro la lanciatissima squadra di Grosso. Dopo l'incontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it