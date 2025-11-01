Ribaltone Genoa Vieira via subito
Non sarà Patrick Vieira a guidare il Genoa nella sfida contro il Sassuolo. Questa mattina a dirigere l'allenamento sarà Mimmo Criscito, attuale allenatore dell'Under 17 rossoblu, e promosso sulla panchina del “grandi” anche per il match contro la lanciatissima squadra di Grosso. Dopo l'incontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Gazzetta dello Sport - Genoa troppo brutto per essere vero: Vieira rischia, il club medita il ribaltone Filippo Grimaldi per Gazzetta dello Sport Il presidente Sucu valuta l'ipotesi Criscito-Ruotolo. Traballa anche la posizione del ds Ottolini: possibile doppio cambio
Genoa troppo brutto per essere vero: Vieira rischia, il club medita il ribaltone
Ribaltone Genoa: via subito Vieira, col Sassuolo c'è Criscito - Via subito Patrick Vieira, con una risoluzione consensuale tra il club e il tecnico francese, che evidentemente ha ...
Genoa, nessun ribaltone in panchina: Diego Lopez conferma la fiducia a Vieira - Quella di oggi è stata una giornata di novità in casa Genoa, squadra ultima in classifica con tre punti alle spalle proprio della Fiorentina, sfociata poi ufficialmente nella ...
Genoa, il Grifone ha deciso sul futuro di Vieira e del ds Ottolini: il comunicato - Patrick Vieira resta sulla panchina del Genoa almeno fino al match col Sassuolo.