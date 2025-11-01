Ribaltone al Genoa | via Vieira panchina ad interim a Murgita-Criscito
Nella notte la decisione del club alla luce di un brutto avvio di stagione GENOVA - Clamoroso ribaltone in casa Genoa. A due giorni dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, la società rossoblù annuncia in una nota che "Patrick Vieira non è più l'allenatore della prima squadra". Un colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
