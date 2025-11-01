Reunion dei Litfiba con Maroccolo | il ritorno dei Csi si allontana

Firenze, 1 novembre 2025 – Una reunion esclude l'altra? Com'è noto giovedì 30 ottobre i Litfiba hanno annunciato la reunion per i quarant'anni dell'album "mito" della new wave 17 re. Il gruppo sarà in tour nell'estate del 2026: partenza il 27 giugno da Perugia, gran finale il 15 agosto a Bellaria Igea Marina, quasi due mesi di date (20) fittissime in tutta Italia, con la band riunita nella formazione originale, quindi Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Ed è proprio la notizia ufficiale della presenza di Maroccolo nella nuova tournée con Pelù & C. che – se accende gli entusiasmi dei fan del gruppo fiorentino – getta qualche ombra sui sogni di quelli dei Csi.

