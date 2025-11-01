retroscena e risvolti del caso lazkano la posizione della red bull bora hansgrohe

Roma, 1 novembre 2025 - Nonostante le ruote siano ferme già da qualche settimana per la pausa a cavallo tra autunno e inverno, il mondo del ciclismo si infiamma intorno al caso Oier Lazkano, che si arricchisce di nuovi dettagli. E veleni. Gli ultimi risvolti sul caso Lazkano e la posizione della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Il corridore spagnolo è stato sospeso dall'Uci per anomalie del passaporto biologico rilevate ai tempi della sua militanza nella Movistar Team. Non si è fatta attendere la reazione della Red Bull-Bora-Hansgrohe, la sua attuale squadra che ha subito preso le distanze dal classe '99, facendo presagire con un duro comunicato l'imminente separazione da un corridore del quale, a suo dire, ignorava i pregressi incriminati, risalenti alle stagioni 2022, 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

