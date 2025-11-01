Sarà un novembre all’insegna della pace, della nonviolenza e della solidarietà internazionale quello promosso dalla Rete Pace, in collaborazione con la lista Civica Anselmo e con il patrocinio del Comune. Un calendario di appuntamenti, dibattiti e proiezioni animerà diversi luoghi della città con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi dei diritti umani e del dialogo tra i popoli. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre alle 21 al circolo Arci Bolognesi, dove sarà proiettato il film ‘Five Broken Cameras’. "Sarà un momento importante per noi, in cui vedremo da più vicino la triste realtà che ci circonda" ha confermato Barbara Diolaiti di Rete Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rete pace, un calendario di eventi. Proiezioni, incontri e dibattitti. Presidio per la Palestina in piazza