Rete pace un calendario di eventi Proiezioni incontri e dibattitti Presidio per la Palestina in piazza
Sarà un novembre all’insegna della pace, della nonviolenza e della solidarietà internazionale quello promosso dalla Rete Pace, in collaborazione con la lista Civica Anselmo e con il patrocinio del Comune. Un calendario di appuntamenti, dibattiti e proiezioni animerà diversi luoghi della città con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi dei diritti umani e del dialogo tra i popoli. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre alle 21 al circolo Arci Bolognesi, dove sarà proiettato il film ‘Five Broken Cameras’. "Sarà un momento importante per noi, in cui vedremo da più vicino la triste realtà che ci circonda" ha confermato Barbara Diolaiti di Rete Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“ #Sudan: fermare subito la strage e aprire corridoi umanitari”, l’appello di @RetePaceDisarmo Serve un’azione immediata, coraggiosa e coordinata per fermare il massacro e restituire una prospettiva di pace a milioni di persone - X Vai su X
La Rete Italiana Pace e Disarmo, partner della Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN, Premio Nobel per la Pace 2017), condanna con forza le recenti dichiarazioni del Presidente statunitense Donald Trump, che sui social media - facebook.com Vai su Facebook
Rete pace, un calendario di eventi. Proiezioni, incontri e dibattitti. Presidio per la Palestina in piazza - Sarà un novembre all’insegna della pace, della nonviolenza e della solidarietà internazionale quello promosso dalla Rete Pace, in collaborazione con la lista Civica Anselmo e con il patrocinio del Com ... Lo riporta msn.com
Centro Pace Rovereto. Fermare la follia delle atomiche e del nucleare - Ripartire dalle proposte del Premio Nobel per la Pace per l'abolizione delle armi atomiche Giovedì 6 novembre, ore 20. Segnala peacelink.it
Rete pace e disarmo scrive alla Pagni: "Un confronto sui temi dell’evento" - "Derive estremiste non appartengono alla nostra storia e al nostro modo di operare. Riporta lanazione.it