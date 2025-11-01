Presto sarà riqualificata parte dell’importante strada parallela al lungomare. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di viale dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano. L’investimento complessivo è di 500mila euro e nel mese di marzo si procederà con l’affidamento dei lavori e l’inizio delle operazioni che dureranno complessivamente sei mesi. Il cantiere verrà sospeso nei mesi estivi per non creare disagi ad operatori economici e turisti. Metà della somma prevista, 250mila euro, viene dall’accordo operativo pubblico e privato per il progetto di ristrutturazione dell’area dell’ex colonia Bonomelli che sarà trasformata in residenziale, mentre i restanti 250mila euro li investirà il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling di viale dei Mille. Ok al progetto di fattibilità