Residente sente dei rumori Sventato il colpo alle Poste

OLIVA GESSI (Pavia) L’udito fine di un cittadino e il pronto intervento dei carabinieri hanno permesso di sventare un colpo ai danni del Postamat, il punto prelievo di Poste Italiane a Oliva Gessi. Erano circa le 3 quando un residente in paese è stato svegliato da alcuni strani rumori. L’uomo ha subito afferrato il telefono e chiamato, tramite il 112 Nue di Brescia, la centrale operativa dei militari di Voghera. "Sento qualcosa di anomalo provenire dal centro abitato di Oliva Gessi – ha raccontato – Potete controllare?". Immediato l’invio di una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Casteggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Residente sente dei rumori. Sventato il colpo alle Poste

Contenuti che potrebbero interessarti

Avrà come lingua madre il tedesco, sarà pure residente a Montecarlo, ma se ha deciso di rappresentare l’Italia vuol dire che si sente italiano. Se quest’anno non vuole partecipare alla Coppa Davis io non vedo quale sia il problema. La riconoscenza dove sta? - facebook.com Vai su Facebook

Padova, sente rumori nel giardino e affronta i ladri: 14enne eroe salva la casa di famiglia. le immagini del furto sventato - Una serata da brividi si è trasformata in un atto di coraggio per un ragazzo di 14 anni che ha sventato un furto nella propria abitazione. Segnala affaritaliani.it

Sente rumori in giardino e va a controllare, 14enne si trova faccia a faccia coi ladri: «Mio figlio ha sventato il furto» - Non è una scena di "Mamma ho perso l'aereo", ma un fatto realmente avvenuto. Lo riporta leggo.it