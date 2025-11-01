Report risultato gol in Campionato

2025-11-01 00:42:00 Breaking news: Kieffer Moore ha segnato una tripletta nel secondo tempo mentre il Wrexham è arrivato in rimonta diventando la prima squadra del campionato a battere la capolista Coventry City in questa stagione con la vittoria allo Stok Cae Ras. Ephron Mason-Clark ha messo gli ospiti sulla buona strada per la settima vittoria consecutiva aprendo le marcature al 22?, incontrando il cross di Tatsuhiro Sakamoto con un bel tiro al volo dentro l’area. “Ecco il momento che desideravano!” Kieffer Moore segna un gol cruciale per il Wrexham! pic.twitter.com4dwfOHIQwr — Sky Sport Calcio (@SkyFootball) 31 ottobre 2025 Il nuovo acquisto Moore si è avventato su due cross e un passaggio filtrante di Josh Windass, scivolando per pareggiare al 60? e andando in rete senza marcatura nove minuti più tardi, poi sparando nel gol finale da un’angolazione stretta per garantire che l’imbattibilità di 12 partite del City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

