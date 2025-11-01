Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 1 novembre | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 1° novembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Episodio 40 – Terza parte Suat confida a Sirin che gli scagnozzi di Nezir stanno per irrompere armati in casa di Bahar con l’intento di rapire lei e i suoi due bambini. Poco prima dell’irruzione però Sarp, forse informato dalla stessa Sirin, accorre in loro aiuto prelevandoli e portandoli presso una casa sicura che gli è stata indicata da Munir. Sarp, Bahar e i bambini arrivano nella casa di montagna, ma sono in difficoltà perché il riscaldamento non funziona e non c’è niente da mangiare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

