Regolamento comunale sull' accesso civico | l' intervento de La città delle persone
“La trasparenza non è una questione burocratica, ma una condizione di democrazia reale. Per questo abbiamo presentato vari emendamenti e tre ordini del giorno collegati al nuovo regolamento comunale sull’accesso civico, con l’obiettivo di rendere Pisa una città davvero aperta, dove i cittadini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Viagrande. Un cimitero per gli animali approvato regolamento. Cimitero comunale per animali d'affezione: l'iter burocratico per la sua entrata in funzione, mercoledì sera, ha compiuto un passo decisivo. Il Consiglio comunale, infatti, presieduto dalla vicepresi - facebook.com Vai su Facebook
Aifa si riorganizza e punta sull’HTA per la sostenibilità economica - Con il nuovo “Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale” l’Aifa si riorganizza per far girare al meglio gli ingranaggi che devono assicurare il più rapido accesso alle terapie. Riporta corrierenazionale.it
Consiglio comunale Como, ecco il nuovo regolamento per la sosta dei residenti: le novità. E tensione in aula sul Carducci - Passano i debiti fuori bilancio per l'emergenza alluvione, più tensioni per le cause legali del Com ... ciaocomo.it scrive
“Nuovo regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante: priorità il benessere degli animali” - “Ha fatto piacere registrare l’approvazione del regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante così come lo spirito collaborativo che ha preceduto l’entrata in vigore di questa ... Riporta lanazione.it