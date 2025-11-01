Regione via libera alla legge di stabilità 2026-2028
Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 milioni, per potenziare gli investimenti privati in edilizia. Sono queste alcune delle misure che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
