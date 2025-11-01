Regione via libera alla legge di stabilità 2026-2028 | Lavoro e imprese al centro della manovra

Cataniatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 milioni, per potenziare gli investimenti privati in edilizia. Sono queste alcune delle misure che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Regione, via libera dalla Giunta alla legge di stabilità: “Lavoro e imprese al centro della manovra” - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 mi ... Segnala mondopalermo.it

Regione, via libera alla legge di stabilità da 1,2 miliardi: ecco cosa prevede - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 mi ... Scrive mondopalermo.it

regione via libera leggeSicilia, via libera a legge stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 mi ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Via Libera Legge