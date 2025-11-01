Regionali Muscarà | Presente con la convinzione di vincere col presidente Cirielli

"Oggi, c'è stata la presentazione dei candidati della lista civica del presidente Cirielli". Questa una mia breve dichiarazione: Marì Muscarà, docente e consigliera uscente, due legislature — la prima nel Movimento 5 Stelle, la seconda da indipendente nel gruppo misto, in opposizione ai sinistri. "Faccio parlare i numeri che riassumono dieci anni di costante lavoro (2015–2025): 92 mozioni 492 interrogazioni 96 question time 57 proposte di legge 30 ordini del giorno 52 esposti in Procura Voglio continuare ad esserci, ma per amministrare. Per restituire giustizia a questa nostra terra, affinché ci si sieda ai tavoli istituzionali non con la mano tesa per racimolare e sperperare, ma da interlocutori paritari che chiedono, ottengono e gestiscono al meglio per i propri cittadini.

