Regionali Maraio Avanti Campania | Il principato Salerno? Scelta miope a noi serve visione moderna
Tempo di lettura: 2 minuti “L’appello dei candidati di Avanti Campania non deve cadere nel vuoto”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a Bellizzi per una iniziativa elettorale commenta l’invito a chiarire rivolto a Cirielli in relazione alla vecchia idea del Principato di Salerno. “Da salernitano, sento il dovere di dire che oggi non è tempo di divisioni, ma di visione. La Campania – ha detto – ha bisogno di ritrovare il senso profondo del suo ruolo di regione guida del Mezzogiorno, non di chi ne mette in discussione l’unità o alimenta nostalgie localistiche. Serve un’idea di Regione come ente di programmazione, capace di orientare lo sviluppo, coordinare i territori, attrarre investimenti e valorizzare le sue straordinarie differenze come risorse comuni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
