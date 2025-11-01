Regionali Maraio Avanti Campania | Il principato Salerno? Scelta miope a noi serve visione moderna

Anteprima24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “L’appello dei candidati di  Avanti Campania  non deve cadere nel vuoto”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a Bellizzi per una iniziativa elettorale commenta l’invito a chiarire rivolto a Cirielli in relazione alla vecchia idea del Principato di Salerno. “Da salernitano, sento il dovere di dire che oggi non è tempo di divisioni, ma di visione. La Campania – ha detto – ha bisogno di ritrovare il senso profondo del suo ruolo di  regione guida del Mezzogiorno, non di chi ne mette in discussione l’unità o alimenta nostalgie localistiche. Serve un’idea di  Regione come ente di programmazione, capace di orientare lo sviluppo, coordinare i territori, attrarre investimenti e valorizzare le sue straordinarie differenze come risorse comuni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali maraio avanti campania il principato salerno scelta miope a noi serve visione moderna

© Anteprima24.it - Regionali, Maraio (Avanti Campania): “Il principato Salerno? Scelta miope a noi serve visione moderna”

Altri contenuti sullo stesso argomento

regionali maraio avanti campaniaElezioni Regionali in Campania: ecco tutte le liste in campo - Scadono i termini per la presentazione delle liste per le lezioni regionali in Campania. Riporta infocilento.it

regionali maraio avanti campaniaRegionali Campania: chi si candida in Consiglio e i capilista. Tutti i nomi - La Campania si prepara al voto: Ecco tutti i nomi per il Consiglio regionale e i capilista provincia per provincia di tutte le forze ... Lo riporta policymakermag.it

Regionali Campania, valzer dei cambi di casacca dei consiglieri per non perdere il treno elettorale. Il Psi imbarca 5 uscenti - E anche Giuseppe Sommese ha trovato la sua “nuova” casa politica, giusto in tempo per non perdere il treno delle elezioni regionali in Campania. Si legge su giustizianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Maraio Avanti Campania