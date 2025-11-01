Regionali la foto con Decaro come un?epidemia e quella corsa a riposizionarsi
Antonio Decaro che sorride o riflette, mentre parla in pubblico o passeggia, a mezze maniche o in cappotto, alla sagra o al convegno, in coppia o in gruppo. Siamo già all?iconografia,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altre letture consigliate
Regionali Puglia 2025 Decaro atteso dagli industriali foggiani. Ma ha una richiesta specifica - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Decaro apre la convention e cita il coraggio degli attivisti della missione Flotilla FOTO/VIDEO - X Vai su X
Regionali, Conte a Foggia a sostegno di Decaro: “il Governo tagli le tasse” - “Il governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse. Scrive strettoweb.com
Regionali, altro che Decaro: se non cambiano le regole il favorito è l’astensionismo - Il prossimo governatore si prenda sin da subito un impegno, ancor prima di insediarsi: aprire una fase costituente per cambiare le regole del gioco democratico in Puglia Si dice che il «popolo del ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Regionali, stallo a sinistra in Puglia: Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Nichi Vendola - Da Trani, Antonio Decaro, già sindaco di Bari ed ex presidente Anci, candidato in pectore alla successione di Michele Emiliano in Regione ... quotidiano.net scrive