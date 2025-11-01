Regionali il movimento civico Ora Noi sostiene la candidatura di Corrado Matera PD
Il movimento civico “Ora Noi” annuncia ufficialmente il proprio sostegno al consigliere regionale Corrado Matera, riconoscendone “la costante presenza sul territorio e la capacità di rappresentare con efficacia le istanze delle comunità locali”. La decisione - si legge in una nota - “nasce da un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
