Regionali Ferella AVS | Le aree interne non sono una malattia da curare
Tempo di lettura: 3 minuti "Posso affermare, senza timore di essere smentito, che i cittadini delle aree interne rivendicano le stesse opportunità offerte a chi abita altrove." – così in una nota Lucio Ferella, candidato alle Elezioni Regionali con Alleanza Verdi Sinistra Italiana. "Sono nato, cresciuto e ho scelto di restare a Baselice, nel cuore del Fortore, e vi assicuro che non siamo interessati a nessuna forma di assistenzialismo né accompagnamento. Non siamo una malattia da curare. Ma la situazione deve cambiare. Perché trent'anni fa quando uscivo dal liceo, che si trova a 15 km da casa, spesso facevo l'autostop per non rientrare dopo ore aspettando l'unico autobus.
