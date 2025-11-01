Regionali Cacciano PD raccoglie le istanze della Valle Caudina | Infrastrutture e sanità al centro

Tempo di lettura: 3 minuti Ulteriore importante tappa del cammino elettorale di Giovanni Cacciano, ieri ad Airola, in Valle Caudina. Presso il circolo Pd “Aldo Moro”, infatti, si è tenuto un incontro particolarmente partecipato e costruttivo con il candidato Dem alle elezioni regionali. Ad introdurre i lavori Diego Ruggiero, segretario Pd locale, e Gerardo Perna Petrone, Sindaco di Forchia. Tanti i temi affrontati nel corso della serata: dalla sanità, al lavoro – con particolare attenzione a precari e partite iva – sino ai trasporti e alla necessità di una nuova legge elettorale regionale che sia capace di garantire una rappresentanza più equa ai territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Cacciano (PD) raccoglie le istanze della Valle Caudina: “Infrastrutture e sanità al centro”

Contenuti che potrebbero interessarti

Di seguito la nota stampa di Giovanni Cacciano, candidato per il Partito Democratico alle elezioni regionali. - facebook.com Vai su Facebook

Sannio Acque, FdI Sannio: “Cacciano parla per campagna elettorale, ma il PD era complice” - “Abbiamo letto con una certa sorpresa le dichiarazioni del segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle regionali Giovanni Cacciano sulla vicenda Sannio Acque. Lo riporta ntr24.tv

Regionali, sede Pd aperta ogni giorno per sostenere la campagna elettorale dei candidati Cacciano e Razzano - “Il Partito Democratico del Sannio annuncia che la sede provinciale, sita in Viale Mellusi 93/A, resterà aperta ogni mattina e ogni pomeriggio grazie all’impegno e alla disponibilità dei tanti volonta ... Segnala ntr24.tv

Regionali Campania, “Cirielli” e Pd: è già sfida tra candidati - Ieri, la campagna elettorale ha preso la forma ed il volto di Nicola Boccalone (“Cirielli presidente”) e di Giovanni Cacciano e Rosa ... Scrive ilmattino.it