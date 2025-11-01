Regionali 2025 Fico | Valorizzeremo ciò che ha funzionato in questi anni
"Lo sto dicendo da sempre: tutto ciò che ha funzionato deve essere valorizzato e continuato, poi è chiaro che è un punto di partenza e non di arrivo e andiamo avanti a fare ancora meglio". Lo ha dichiarato Roberto Fico, candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali in Campania, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia: “Errore non veniale sulle firme” - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, il no del Tar alla lista Fico ad Avellino: già si punta al ricorso - Il Tar di Salerno rigetta il ricorso presentato da Fiordellisi, Famiglietti e Acierno, tre dei quattro candidati alle elezioni regionali, ... Scrive ilmattino.it
Regionali, Fico: «I ministri che arrivano qui per Cirielli? Da loro solo tagli alla Campania. Avremo una maggioranza solida» - «I ministri che arrivano ci aiutano molto perché gli atti dei ministri di questo Governo sono i tagli al Sud e alla Campania». Riporta ilmattino.it
Regionali, Fico nella sede di Confagricoltura Campania. Presentato il documento “Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025-2030” - Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano e il Consiglio direttivo presso la sede del Centro direzion. Riporta corriereirpinia.it