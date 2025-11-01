Reggio Calabria in vetrina a Bruxelles con la valutazione di impatto generazionale

Reggiotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valutazione di Impatto Generazionale (Vig), criterio innovativo per orientare le scelte di programmazione e l'utilizzo dei fondi europei, è applicata da poche città italiane e tra queste figura l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, leader del progetto in tutto il Mezzogiorno.  Questo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

