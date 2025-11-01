Referendum sulla giustizia al via Nordio | La separazione delle carriere c' è in tutti i Paesi democratici

Tra raccolte firme, botta e risposta e qualche stoccata tra favorevoli e contrari, la corsa al referendum sulla riforma della Giustizia è partita. Due giorni dopo il via libera parlamentare alla legge i comitati per il Sì e per il No scaldano i motori, mentre dal governo, il ministro Carlo Nordio ribadisce che “non c'è nessun assoggettamento della magistratura alla politica”. La separazione delle carriere “esiste in tutti i paesi democratici”, sostiene il Guardasigilli che assicura, in caso di vittoria del No “rimarrei deluso ma non mi dimetterei”. Per il presidente M5S Giuseppe Conte “ritorniamo alla casta” con “il governo Meloni che si preoccupa, sulla giustizia, di rendere intoccabili i politici, ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione fiscale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum sulla giustizia al via. Nordio: "La separazione delle carriere c'è in tutti i Paesi democratici"

