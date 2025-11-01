Milano – Ora la condanna è definitiva: il luminare della microelettronica Andrea Baschirotto dovrà risarcire 619mila euro alla Bicocca. La Sezione d’appello della Corte dei Conti ha respinto il ricorso del docente contro la sentenza di primo grado emessa nel luglio 2023. Il faro dei magistrati contabili si è acceso nel dicembre 2022 sull’ordinario di Elettronica, già finito nel mirino della Finanza per un’inchiesta penale: nel 2017 e nel 2018, avrebbe dichiarato all’Erario “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avvalendosi di società panamensi per far documentare alcune operazioni effettuate all’estero e ottenere il corrispettivo in contanti, al netto delle commissioni per l’illecita intermediazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Redditi nascosti al Fisco e alla Bicocca: il prof luminare della microelettronica dovrà restituire 619mila euro