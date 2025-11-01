Red Bull BORA nel ciclone sul licenziamento di Lazkano | O sapevano del doping o sono incompetenti

La sospensione per sospetto doping del giovane Oier Lazkano e l'immediato licenziamento in tronco da parte del suo Team, hanno scatenato il caos nel mondo del ciclismo: "O i medici sapevano ma confidavano nel silenzio, o non sono sufficientemente competenti. Restano due scenari inquietanti.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

