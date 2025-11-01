la buona stagione del Real Betis in campionato si è interrotta nelle ultime due partite, con un solo punto conquistato contro Villarreal e Atlético Madrid, due avversari però di alto livello. Se i Verdiblancos non vogliono perdere ulteriormente terreno rispetto alle posizioni di testa, e restare in lotta per mantere il loro posto in Europa, devono cercare di assicurarsi i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Maiorca (domenica 02 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici