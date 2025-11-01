Re Carlo cosa ne sarà di Andrea | perché è ancora in linea di successione

È stata scritta la parola fine per il Principe Andrea. Una decisione delicata, quella di Re Carlo, costretto di fatto a rimuovere i titoli del fratello, sfrattandolo dalla propria magione (Royal Lodge di Windsor). Dopo anni di scandali, smentite e tentativi di riabilitazione, il Duca di York ha perduto ogni titolo nobiliare. D’ora in avanti sarà semplicemente Andrea Mounbatten Windsor. Nessuno dovrà più rivolgersi a lui come “Sua Altezza Reale”. Un uomo comune, almeno sulla carta, destinato a vivere ben distante dai riflettori. Cosa accade ora ad Andrea. Il provvedimento di Re Carlo sancisce di fatto la completa estromissione di suo fratello dalla vita pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, cosa ne sarà di Andrea: perché è ancora in linea di successione

