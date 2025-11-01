Hanno studiato tutto nei minimi dettagli per mettere a segno il colpo: hanno rubato due auto e poi hanno raggiunto la meta da svaligiare, portando via più di duecento forme di Parmigiano Reggiano per un valore di oltre centomila euro. Ladri in azione al caseificio Pieve Roffeno, nella località Santa Lucia di Castel D’Aiano. Un gruppo di ’esperti del settore’ si è introdotto all’interno dell’attività tra la sera di mercoledì e la notte, ’lavorando’ per ben sei ore senza sosta. I malviventi, infatti, sono arrivati intorno alle 19.50, quando "in azienda, per fortuna, non c’era più nessuno – spiega Dario Zappoli, presidente della cooperativa caseificio Pieve Roffeno –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Razzia notturna di Parmigiano nel caseificio