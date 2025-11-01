Rave party di Halloween occupato l' ex stabilimento Bugatti a Campogalliano

Come accaduto tre anni fa nei pressi del casello di Modena Nord, il nostro territorio è stato nuovamente scelto come sede di un rave party di Halloween che ha richiamato giovani da tutto il nord Italia. La festa abusiva è iniziata nella tarda serata di ieri, a Campogalliano, evidentemente un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meloni al rave party in Spagna. Del resto in Spagna non c’è l’inutile reato di rave party che non è stato neanche mai applicato. Vamos a bailar! @ownspiritfestival . . . #meloni #spagna # #baldellou #raveparty #memedallaterzarepubblica - facebook.com Vai su Facebook

Modena, in migliaia al rave party di Halloween. Linea dura del governo: ordinato lo sgombero - Sono arrivati da tutta l’Europa e hanno saputo solo all’ultimo il luogo del ritrovo: un grande capannone grigio in via Marino, a Modena. Da ilmessaggero.it

Nei guai per il rave party di Halloween a Modena: foglio di via per tre giovani fabrianesi - FABRIANO Per tre giovani è scattato il foglio di via obbligatorio da Modena dopo il rave di Halloween dello scorso anno. Lo riporta corriereadriatico.it

TRA HALLOWEEN E RAVE PARTY/ Senza “veri” adulti da seguire non resta che lo sballo - La calca del rave party di Modena o della festa di Halloween a Seul pongono drammaticamente in primo piano la questione educativa. Scrive ilsussidiario.net