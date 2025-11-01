Rave party abusivo nel Modenese in 5mila assediano l’ex fabbrica Bugatti | traffico in tilt
Sono circa 5mila le persone che si sono date appuntamento nella notte di Halloween per un rave party abusivo organizzato all’ex stabilimento della Bugatti di Campogalliano, in provincia di Modena. Nel capannone sono stati portati impianti per trasmettere musica, mentre la circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo a causa dell’ingente numero di mezzi parcheggiati in zona dai partecipanti. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine e il rave che continua. Il rave party sarebbe autorizzato intorno alle due di notte e non è chiaro quanti giovani vi abbiano preso parte, ma si stima che potrebbero essere circa 5mila. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
La Biennale Musica 2025 segna una svolta radicale: via la musica contemporanea colta, dentro l'elettronica per i giovani. Tra luci stroboscopiche e tappi per le orecchie, i concerti diventano piccoli rave party dove si entra, bicchiere in mano, per uno “sballo” - facebook.com Vai su Facebook
Rave party abusivo nel Modenese, in 5mila assediano l’ex fabbrica Bugatti: traffico in tilt - Secondo i media locali, la festa sarebbe andata avanti tutta la notte, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine ... Da open.online
Rave nel Modenese con 5mila partecipanti, traffico bloccato - All'incirca 5mila persone si sono date appuntamento, in piena notte, alle 2, all'ex Bugatti ... Si legge su msn.com
Rave party abusivo all’ex Bugatti di Campogalliano, in 5mila bloccano la circolazione - Modena, 1 novembre 2025 – Rave party abusivo nel capannone ex Bugatti di Campogalliano. Come scrive msn.com