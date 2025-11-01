Rave party abusivo all’ex Bugatti di Campogalliano in 5mila bloccano la circolazione

Modena, 1 novembre 2025 – Rave party abusivo nel capannone ex Bugatti di Campogalliano. E’ successo nella notte, intorno alle 2. E’ qui che centinaia di giovani si sono dati appuntamento raggiungendo la destinazione con vari mezzi e roulotte, bloccando così la circolazione. All’interno pare siano confluite fino a 5mila persone con casse per la musica. Sul posto polizia e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

