Rave illegale nell' ex fabbrica Bugatti | forze dell' ordine pronte all' intervento

A Campogalliano dalle 2 di questa notte è in corso un rave part y al quale partecipano circa 5mila persone: si tratta del Witchtek 2025, uno dei rave più longevi d'Europa. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ma attualmente il capannone non è ancora stato sgomberato. Nel capannone sono stati portati impianti per trasmettere musica e sui social continuano a essere pubblicati video che mostrano i partecipanti travestiti intenti a ballare e far festa. L'area è quella della storica Fabbrica Blu Bugatti, dove negli anni Novanta nasceva la supercar EB110 e per quasi trent'anni, dopo la chiusura avvenuta nel 1995, la famiglia Pavesi l'ha custodita volontariamente, permettendo anche visite controllate a migliaia di appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

