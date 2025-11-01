Rave all' ex Bugatti | Fermate lo scempio e salvate la Fabbrica Blu
A lanciare l'appello, anche attraverso una petizione online, è l'Associazione Bugatti automobili Campogalliano, che da ormai molti anni custodisce la memoria fisica e immateriale dello stabilimento Bugatti, anche noto come “Fabbrica Blu”. Area industriale dismessa che la scorsa notte è stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
#Video - #Raveparty all'ex #Bugatti di #Campogalliano, l'arrivo dei 5mila partecipanti - X Vai su X
Rave party all’ex Bugatti di Campogalliano - Si sono ritrovati nella notte nello stabilimento dell’Bugatti di Campogalliano per un rave party di Halloween. Si legge su temponews.it
Rave nel Modenese con 5mila partecipanti: traffico bloccato - La festa non era stata autorizzata: nel capanno dell'ex Bugatti di Campogalliano erano, chiaramente, presenti impianti per trasmettere la musica. Secondo giornaletrentino.it
Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti, - Società: Sarebbero 5000 le persone che hanno invaso gli spazi dalle ore 2 della scorsa notte. Scrive lapressa.it