Rapinò una ragazza nel 2019 | 37enne italiana arrestata e portata in carcere

Nel 2019 aveva rapinato una ragazza in citta’. Una 37enne italiana è stata arrestata e portata in carcere dai carabinieri. La donna deve scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione e pagare 600 euro di multa per una rapina commessa a Parma nel 2019.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Milano, accoltellato al parco Sempione: i rilievi della Scientifica. Un giovane italiano e incensurato è in prognosi riservata. Esclusa la rapina, si pensa a rissa scoppiata per futili motivi. L’ipotesi di un apprezzamento a una ragazza dell’altro gruppo - facebook.com Vai su Facebook

Parma, nel 2019 rapinò una ragazza: 37enne italiana arrestata e portata in carcere dai carabinieri - Nell'ottobre del 2019, la donna aveva rubato il portafogli di una 24enne, venendo però sorpresa e inseguita dalla vittima. Segnala gazzettadiparma.it