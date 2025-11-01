Rapine e spaccio nella movida di Trastevere | arrestati due minorenni

Rapine e spaccio di droga nella movida di Trastevere. In manette sono finiti due minorenni. Sono stati i carabinieri della locale compagnia a fermare in flagranza di reato un 17enne romano, gravemente indiziato di furto con strappo e una 16enne romana, gravemente indiziata di detenzione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Rapine, accoltellamenti, risse e spaccio. A Sampierdarena serve l'esercito" ift.tt/c5QZB7D - X Vai su X

Ancora spaccio e rapine tra la stazione e il centro di Monza: 5 gli arresti della Polizia in meno di 48 ore settimana scorsa - facebook.com Vai su Facebook

Trastevere, preso il pusher della movida: 25 chili di droga nel garage. «Avrebbero fruttato 130mila euro» - Il viavai di clienti e l’atteggiamento sospetto hanno attirato l’attenzione dei militari in borghese che sorvegliavano la piazza. Riporta ilmessaggero.it

Trastevere (Roma), aggredito e rapinato un giovane a Piazza Trilussa: due fermati - La notte scorsa, in piazza Trilussa a Trastevere, due giovani hanno preso di mira un gruppo di ragazzi e hanno seguito uno di loro fino ad accerchiarlo e minacciarlo per ottenere lo smartphone. romadailynews.it scrive

Movida violenta a Trastevere: giovane picchiato e rapinato in strada - Hanno scelto la loro vittima a Trastevere tra le strade della movida dove un giovane è stato preso a pugni e rapinato. Riporta romatoday.it