Rapina in villa imprenditore Gallizioli | rintracciati presunti responsabili

(Adnkronos) – Sono stati rintracciati questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Trento i presunti responsabili della rapina messa a segno l'8 ottobre scorso nella villa del noto imprenditore trentino del settore tessile, Eugenio Gallizioli. L'ordine di applicazione della misura cautelare disposto ieri dal Gip del Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura .

