Rapina a mano armata a Prato fermati due giovani

Prato, 1 novembre 2025 – Due giovani cittadini cinesi, di 22 e 19 anni, sono stati fermati nella notte scorsa dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Prato, su ordine della Procura, con l'accusa di rapina a mano armata, lesioni personali e detenzione di armi. Il fermo arriva a seguito della rapina avvenuta la sera del 13 ottobre ai danni di un connazionale di 51 anni, derubato di 5.000 euro in contanti durante un incontro organizzato tramite il sito Huarenjie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, necessitando di cambiare la somma in yuan, aveva pubblicato un annuncio online. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina a mano armata a Prato, fermati due giovani

Argomenti simili trattati di recente

BRINDISI | Rapina a mano armata al Centro Agroalimentare di Fasano: banda in fuga col bottino - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio con modalità mafiose e rapina a mano armata: arresti dei carabinieri nel Barese https://ift.tt/hjLT7we https://ift.tt/nQYlBZ6 - X Vai su X

Lecce, rapina a mano armata nel centro scommesse: via con 1.300 euro - Un uomo solo, con il volto coperto da un casco e armato di pistola, ha fatto irruzione nel centro scommesse di via Daniela e Bastianutti, una traversa di ... Lo riporta leccesette.it

Rapina a mano armata alla Friulexpress, il 67enne confessa il colpo da 20mila euro: condannato a 7 anni di reclusione - Gli indizi raccolti dalla Squadra Mobile sulla rapina del 30 gennaio 2024 alla Friulexpress di via Nuova di Corva, società concessionaria per conto della Gls, si sono ... Come scrive ilgazzettino.it

Rapina a mano armata, feriti un carabiniere e il malvivente - Rapina a mano armata ai danni di una gioielleria in un centro commerciale alla periferia di Molfetta, nel barese. rainews.it scrive