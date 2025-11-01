Rapallo trovato morto un 19enne | il corpo a terra poco distante uno scooter incastrato nel guard rail

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto all'alba lungo la strada a Rapallo (Genova). Il corpo è stato visto a terra da un automobilista che ha dato l'allarme, non lontano c'era uno scooter. Nella zona uno smottamento: non si esclude un collegamento tra i fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

