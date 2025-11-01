Ragazzo accoltellato e ucciso a Perugia un arresto

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, ucciso il 18 ottobre a Perugia, nel corso di una rissa. Eseguita una misura di custodia cautelare, su richiesta della procura, nei confronti di un 21enne "gravemente indiziato" dell'omicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

