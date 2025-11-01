Ragazzo accoltellato e ucciso a Perugia un arresto
Svolta nelle indagini per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, ucciso il 18 ottobre a Perugia, nel corso di una rissa. Eseguita una misura di custodia cautelare, su richiesta della procura, nei confronti di un 21enne "gravemente indiziato" dell'omicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
Notte di violenza al Parco Sempione, accoltellato un ragazzo di Sesto San Giovanni #NordMilano24 #Milano #parcosempione #nottediviolenza #cronaca #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, ragazzo di 23 anni ucciso con una coltellata al petto in parcheggio facoltà Economia - Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani di origini albanesi, è morto dopo essere accoltellato al torace, intorno alle 4. Segnala adnkronos.com
Ragazzo ucciso a Perugia: accoltellato alla gola - E' un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, il giovane morto nella notte nel parcheggio della facolta' di Matematica ... Si legge su msn.com
Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: Hekuran aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Scrive ilmessaggero.it