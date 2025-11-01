Ragazzine festeggiano Halloween con le magliette delle Brigate Rosse e le foto del sequestro Moro video
Lo strano, e barbaro modo di festeggiare di alcune studentesse della Facoltà di Scienze Politiche di Bolzano, che per Halloween hanno pensato bene di travestirsi da sequestratori delle Brigate Rosse, quelli che entrarono in azione uccidendo la scorta di Aldo Moro e successivamente anche il leader della Dc. In un video postato su TikTok si vedono tre ragazze che ballano, una ha la maglietta da Renault rossa in cui è stato trovato senza vita Aldo Moro con tanto di targa, un’altra ha la maglietta con il simbolo delle Brigate Rosse e la terza impersona lo stesso leader della Dc col giornale e la sua fotografia in prima pagina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
