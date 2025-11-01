Ragazza 27enne denuncia di essere stata picchiata e violentata in un incontro a tre | nei guai due uomini

Forlitoday.it | 1 nov 2025

Invitata a trascorrere una serata in compagnia del suo ex fidanzato senza sapere che l'epilogo di quell'incontro notturno sarebbe stato tutt'altro che positivo, dato che si sarebbe poi concluso con una denuncia per violenza sessuale e percosse contro due uomini. Questo quanto raccontato dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

