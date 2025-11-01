Raffaele Cipriano è il nuovo segretario provinciale ad Avellino
Su indicazione del coordinatore regionale Pasquale Giuditta, alla presenza dell’on. Clemente Mastella, è stato ufficializzato il nuovo segretario della provincia di Avellino: si tratta di Raffaele Cipriano, 56enne nato ad Avellino e residente a Rocca San Felice.Il profilo accademico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
