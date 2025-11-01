Racconti martorana e cannistru | con custodi di storia Bolognetta celebra i defunti
Bolognetta si tuffa nel passato e recupera i costumi e la cultura siciliani per celebrare la Commemorazione dei defunti all’insegna delle antiche usanze. “Custodi di storia - Tradizioni e racconti di Bolognetta nella Festa dei Morti” è il titolo dell’evento organizzato dalla Consulta delle Donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
torana a ? PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA — LABORATORIO FRUTTA MARTORANA (2 NOVEMBRE) Il 2 Novembre ad ingresso gratuito un laboratorio che profuma di mandorla e tradizione della frutta martorana a #Segesta Domenica 2 novemb - facebook.com Vai su Facebook
Sabina Martorana | Un Raggio di Sole in cucina (@SabinaMartorana) / Posts - X Vai su X