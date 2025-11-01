Quinta sconfitta di fila per l' Audace Cerignola | dal sogno chiamato ' B' alla zona retrocessione
Il vantaggio al 14esimo minuto di Gambale sembrava aver risollevato l'umore in casa Audace Cerignola e rimesso i gialloblu di mister Maiuri sul binario giusto, quello della risalita in classifica nel girone C del campionato di serie C.E invece così non è stato: gli uomini del patron Grieco hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel campionato di basket di serie B femminile è arrivata la quinta sconfitta. Il tecnico però non fa drammi: "Miglioramenti costanti, ci salveremo". - facebook.com Vai su Facebook
?8 , e Il Genoa chiude l’ottava giornata con la quinta sconfitta, un’altra volta in rimonta, sul campo del Torino. Rossoblù ultimi da soli ? $SerieA $Genoa $classifica $risultati $TorinoGenoa - X Vai su X
Quarta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola, riflessioni in corso su mister Maiuri - Traballa la panchina di Vincenzo Maiuri all’Audace Cerignola. Segnala tuttomercatoweb.com