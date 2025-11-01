Quinta sconfitta di fila per l' Audace Cerignola | dal sogno chiamato ' B' alla zona retrocessione

1 nov 2025

Il vantaggio al 14esimo minuto di Gambale sembrava aver risollevato l'umore in casa Audace Cerignola e rimesso i gialloblu di mister Maiuri sul binario giusto, quello della risalita in classifica nel girone C del campionato di serie C.E invece così non è stato: gli uomini del patron Grieco hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

