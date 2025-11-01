Un incendio devastante quello che, due sabati fa, ha distrutto una villetta in via Tolara a Ozzano. Chi ci viveva (sono tutti salvi) ha perso tutto, oltre agli appartamenti. E mentre lo stesso Comune si è attivato per dare un sostegno a chi è stato sfollato dallo stabile, del tutto inagibile, c’è chi si è attivato anche personalmente. Una delle famiglie che abitavano nella villetta ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe per riprendere una vita normale. "Sono sopravvissuta assieme ai miei fratelli di 21 e 18 anni, ai nostri genitori e a due dei nostri gatti al terribile incendio che la sera del 18 ottobre ha distrutto la nostra unica casa a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne lancia raccolta fondi: "Abbiamo perso tutto nel rogo"